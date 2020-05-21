Китай предупредил США о контрмерах в ответ на санкции

Китайские представители предупредили США о принятии контрмер в случае принятия законопроекта о введении санкций в отношении КНР на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было сделано официальным представителем 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва Чжаном Есуем.

Он добавил, что власти Китая выступают против данного законопроекта, а также добавил, что Пекин намерен принять ответные меры в зависимости от развития ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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