Мишустин: доплаты медикам за апрель уже должны быть полностью выплачены

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доплаты борющимся с COVID-19 медикам за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, оснований для их задержек отсутствуют, а все «необходимые корректировки и разъяснения по президентским выплатам» направлены в регионы.

Он также добавил, что в некоторых российских регионах уже начались выплаты за май.

В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплате тем медикам, которые работают с заразившимися коронавирусной инфекцией нового типа. Сообщалось, что врачи должны получить выплаты до 15 мая.

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