В ГД внесли законопроект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет отказываться от контрсанкций и закупать дефицитные товары за рубежом, передает РИА «Новости».

Речь идет товарах, аналоги которых в России не производятся, а также о тех позициях, что стали дефицитными в силу, например, режима повышенной готовности.

Окончательный перечень товаров и условия их ввоза будет определять правительство, говорится в документе.

Авторы законопроекта считают, что его принятие не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

Ранее стало известно, что Совфед намерен пересмотреть закон о контрсанкциях с учетом влияния пандемии коронавируса.