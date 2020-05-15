Оператор «Северного потока — 2» допускает обжалование решения ФРГ

Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может обжаловать решение Федерального сетевого агентства ФРГ, согласно которому установленные Газовой директивой ЕС ограничения не будут сняты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

В компании сказали, что ожидают получения официального решения, чтобы оценить его.

Затем оператор планирует рассмотреть дальнейшие действия по защите своих прав, в том числе и вариант обжалования решения в немецких судах.

Уточняется, что подать апелляцию можно в течение одного месяца после принятия решения.

В пресс-службе также отметили, что отклонение заявки Nord Stream 2 демонстрирует дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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