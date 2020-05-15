ФРГ отклонила просьбу освободить «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении «Северного потока — 2» от правил газовой директивы ЕС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление регулятора.

Отмечается, что это было бы возможно, если бы газопровод был построен к 23 мая 2019 года. К настоящему же моменту «Северный поток – 2» еще не завершен.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.