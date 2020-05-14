В Москве около 40 магазинов оштрафованы за отсутствие медзащиты у работников

В Москве оштрафовали 38 магазинов за отсутствие масок и перчаток у сотрудников, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«За 13 мая было оштрафовано 38 магазинов за... отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников торговых объектов», — сказал Немерюк.

Также он сообщил, что некоторые граждане не носили маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

В Москве коронавирусом заразились почти 131 тысяча, скончались 1290 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

— В метро Москвы оштрафовали почти 200 человек за нарушение масочного режима