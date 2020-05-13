Путин заявил, что портал госуслуг не справился с потоком заявок

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания отрицательно оценил организацию работы по приему заявок на выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.

Глава государства заявил, что портал госуслуг не справился с потоком обращений, которых поступило более 1 млн.

Он также отметил, что сотрудники Минкомсвязи на данный момент уже наладили работу по приему заявок. Однако президент попросил обратить внимание на эту ситуацию так же, «как и на другие вопросы подобного рода».

Ранее кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Специальный сервис для оформления материальной помощи появился на портале госуслуг.