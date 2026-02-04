Ученые назвали количество происшедших за день солнечных вспышек

В течение 3 февраля на Солнце произошло 12 вспышек класса M и X. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Первая вспышка была зафиксирована через несколько минут после наступления полуночи, а последняя — около 21:00 мск. Всего на Солнце произошло 11 вспышек класса M и одна класса X.

Все вспышки были зафиксированы в активной области 4366.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяются на пять классов — A, B, C, M и X.

3 февраля сообщалось, что на Солнце произошла вспышка наивысшего класса X.

До этого Солнце за короткий промежуток времени произвело сразу четыре мощные вспышки класса X.

Все четыре вспышки произошли в одной и той же активной области Солнца — группе пятен, обозначенной как RGN 4366. По данным специалистов, эта область только начинает «смотреть» в сторону Земли, что повышает вероятность дальнейших вспышек.

