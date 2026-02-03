Московский школьник высказал угрозы в соцсетях и попал в отдел полиции

РИА Новости: в Москве школьника доставили в полицию за угрозы в соцсетях

В Москве учащегося одной из школ доставили в отдел полиции после угроз в социальных сетях. Об этом со ссылкой на директора школы №1586 Максима Баландина сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в период с 31 января по 1 февраля. В закрытой группе в социальных сетях появилось сообщение об угрозе от школьника. Администрация учебного заведения, узнав об этом, уведомила правоохранительные органы и самостоятельно стала искать отправителя.

Правоохранители 2 февраля прибыли в школу, о которой шла речь, и несовершеннолетнего отправителя сообщения с угрозами в сопровождении родителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Материалы по факту произошедшего направили в комиссию ПДН, чтобы подростка поставили на учет.

Ранее московский шестиклассник принес в школу пистолет и целился в учеников во время урока.