Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине

ТАСС: в Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией
Philip Lange/Shutterstock/FOTODOM

В Абу-Даби совершил посадку самолет, имеющий опознавательные знаки специального летного отряда «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, на борту воздушного судна прибыла российская делегация для проведения переговоров по украинскому вопросу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Очередной этап переговоров, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч 4-5 февраля стороны обсудят предложения, выдвинутые российской стороной после согласования позиций с президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Венгрии заявили о планах Европы сорвать переговоры в Абу-Даби.
 
