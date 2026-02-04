Стоматолог предупредил об опасности отбеливающих полосок для зубов с маркетплейсов

Отбеливающие полоски и гели с маркетплейсов могут привести к необратимому повреждению эмали, а использование наборов для пломбировки зубов может привести к разрушению зуба, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев.

«Без предварительной консультации и диагностики человек не знает состояния эмали своих зубов (возможны трещины, гипоплазия, очаги деминерализации). Нанесение отбеливающего геля или полоски на ослабленные участки приведет к их разрушению, повышенной чувствительности и необратимому повреждению эмали. Эффективные отбеливающие системы содержат пероксиды. Их режим дозирования в профессиональных системах подбираются врачом. В бесконтрольно продаваемых наборах эти параметры могут быть агрессивными, а воздействие чрезмерным для домашнего использования», – заметил доктор.

Кроме того, в кабинете стоматолога десна и слизистая оболочка рта тщательно изолируются, чтобы гель не стал причиной химического ожога. В домашних условиях это невозможно, что ведет к раздражению, воспалению и даже некрозу тканей.

На маркетплейсах также популярны наборы для домашней пломбировки зубов. Врач отмечает, что использование таких наборов — это игра в русскую рулетку с состоянием зубов.

«Материалы, не сертифицированные для медицинского применения, могут содержать вещества, вредные для пульпы зуба и организма в целом. Неправильно наложенный материал может вызвать химический или термический ожог сосудисто-нервного пучка, что приведет к необходимости сложного и дорогостоящего лечения каналов. Кроме этого, кариес бывает разным. Непрофессионал не может верно оценить масштаб проблемы. Попытка «закрыть» такую полость приведет к тому, что процесс разрушения продолжится под «пломбой», что закончится пульпитом, периодонтитом и, в итоге, потерей зуба», – заметил врач.

