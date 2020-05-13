ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экономическое падение связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса, которая парализовала глобальный спрос на нефть. Кроме того, из-за временного отсутствия договоренностей между странами ОПЕК+ рухнули цены на мировом рынке энергоносителей.

«Падение цен на нефть было значительным, особенно в свете финансовых стимулов, необходимых для компенсации воздействия пандемии», — считают эксперты ЕБРР.

По их мнению, в 2021 году потери ВВП составят уже 4%. Однако в банке пояснили, что прогноз может меняться в зависимости от колебаний на рынке нефти.

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