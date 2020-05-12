Минсельхоз США: Россия может сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы
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Россия в 2020-2021 сельскохозяйственном году сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы. Об этом сообщается в майском обзоре минсельхоза США.
Так, с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года поставки пшеницы из страны смогут составить 35 млн тонн.
Экспорт пшеницы из Евросоюза в новом сельхозгоду может ставить 28,5 млн тонн, из США – 26 млн тонн.
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