Сечин доложил Путину о необходимых мерах поддержки отрасли

Президент России Владимир Путин провел во вторник рабочую встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

»Компания «Роснефть» – это ведущая наша компания, ведущее общество, крупнейший налогоплательщик», — сказал Владимир Путин, открывая встречу.

Сечин в свою очередь отметил, что «Роснефть» в 2019 году продемонстрировала значительные производственные и финансово-экономические результаты и стала крупнейшим налогоплательщиком, в том числе сформировав на 18% доходную часть бюджета.

Говоря о возможных мерах поддержки отрасли со стороны государства, глава «Роснефти» назвал доступность кредитования.

«Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, – это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств. И это касается не только нас, как Вы правильно заметили, но и компаний, и наших подрядчиков, и наших поставщиков. Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что речь идет не о льготных кредитах, а о предоставлении финансирования на условиях, которые приняты сейчас ЦБ.

Также, по словам главы «Роснефти» необходимо предоставить отсрочку налоговых платежей по работам в геологоразведке и привести в соответствие тарифы транспортных монополий к текущим ценам на рынке.

Кроме того, Сечин пояснил, что перенос налоговых платежей на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, поможет осуществить необходимые работы по проектам и в перспективе быть готовыми к выходу из кризиса.

Говоря о тарифах естественных монополий, Сечин отметил, что в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 – это сопоставимые величины. «Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня – больше двух тысяч: 2100 рублей», — сказал глава «Роснефти».

«Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным. В настоящее время 32 процента составляют расходы на транспорт от стоимости нефти», — отметил Игорь Сечин в докладе президенту РФ.

Глава государства отметил, что понимает и разделяет высказанную главой «Роснефти» озабоченность.