Правительство выделило 30 млрд руб в фонд защиты прав дольщиков жилья
Правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Необходимая сумма поступит из резервного фонда кабмина в 2020 году.
Отмечается, что средства будут направлены на восстановление прав граждан — участников долевого строительства и членов жилищно-строительных кооперативов или других специализированных потребительских кооперативов.
«Результатом реализации таких мероприятий является исполнение обязательств не менее чем перед 10 тысячами участников строительства до 31 декабря 2021 года включительно», — сообщается в документе.
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