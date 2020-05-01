ФАС пресекла завышение цен на медицинские маски на 957%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила, что оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» продает медицинские маски на 957% дороже прежних цен. Об этом сообщает РИА «Новости».
В связи с повышением стоимости масок ФАС обратилась в прокуратуру.
В результате проверки было установлено, что компания в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года закупила трехслойные маски по цене 7,29 рубля за 1 штуку, но в дальнейшем повысила стоимость до 957%.
В дальнейшем прокуратура вынесла гендиректору ООО «Витта компани» предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Саратовский министр ушла в отставку после скандала с «золотыми» масками
— В Подмосковье неизвестные похитили 600 коробок с масками
— Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей