ФАС пресекла завышение цен на медицинские маски на 957%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила, что оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» продает медицинские маски на 957% дороже прежних цен. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с повышением стоимости масок ФАС обратилась в прокуратуру.

В результате проверки было установлено, что компания в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года закупила трехслойные маски по цене 7,29 рубля за 1 штуку, но в дальнейшем повысила стоимость до 957%.

В дальнейшем прокуратура вынесла гендиректору ООО «Витта компани» предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения.

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