ВВП США снизился на 4,8% в I квартале 2020 года впервые за шесть лет

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Бюро экономического анализа министерства торговли США заявило о снижении ВВП страны на 4,8% на фоне ситуации с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Такие данные за I квартал 2020 года были сделаны по итогам предварительной оценки.

Данное сокращение темпов роста американской экономики было зафиксировано в I квартале впервые с 2014 года.

Кроме того, падение ВВП в 2020 году стало самым низким с IV квартала 2008 года, когда снижение составило 8,4% в годовом исчислении.

ВВП США за IV квартал 2019 года составило 2,1%.

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