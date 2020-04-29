ВВП США снизился на 4,8% в I квартале 2020 года впервые за шесть лет
Бюро экономического анализа министерства торговли США заявило о снижении ВВП страны на 4,8% на фоне ситуации с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Такие данные за I квартал 2020 года были сделаны по итогам предварительной оценки.
Данное сокращение темпов роста американской экономики было зафиксировано в I квартале впервые с 2014 года.
Кроме того, падение ВВП в 2020 году стало самым низким с IV квартала 2008 года, когда снижение составило 8,4% в годовом исчислении.
ВВП США за IV квартал 2019 года составило 2,1%.
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