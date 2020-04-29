Путин оценил влияние COVID-19 на экономику

Президент России Владимир Путин заявил, что в последние месяцы российская и глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти проблемы имеют системный характер и выходят далеко за национальные границы.

Глава государства также отметил, что пандемия коронавируса и вынужденные ограничительные меры «самым негативным образом сказались на мировой экономике», привели к снижению ее темпов, сократился объем мирового ВВП, а также спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире.

Он добавил, что в дальнейшем упали и ценовые котировки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн.

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