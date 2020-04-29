Министр энергетики прогнозирует падение объема инвестиций в нефтяную отрасль в мире на 30%

Министр энергетики Александр Новак спрогнозировал падение объема инвестиций в нефтяную отрасль в мире на 30%.

В интервью «Газете.Ru» глава Минэнерго пояснил, что все компании будут пересматривать свои инвестиционные планы в условиях существенного падения цен и переизбытка нефти.

«Можно предположить, что речь будет идти о десятках, а может, сотнях миллиардов долларов в целом по миру. Таким образом, сокращение капитальных вложений из-за коронавируса и снижения цены на нефть может составить 30%. Две трети новых проектов в сфере добычи могут быть отложены на 2021 год или позже, существенно могут пострадать и новые СПГ-заводы», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что правительство России не рассматривает особые меры поддержки крупным нефтяным компаниям, поскольку от них не поступало заявок на оказание государственной помощи.

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