Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Вахтовики Чаяндинского месторождения вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «Якутия.Инфо» со ссылкой на видеоматериалы из сети.

На опубликованных роликах слышны выкрики митингующих, которые свидетельствуют о том, что рабочие недовольны санитарно-эпидемиологической обстановкой, условиями содержания и качеством питания в местной столовой.

Вахтовики жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты и ограничительных мер на фоне распространения заболевания.

Кроме того, рабочие написали открытое письмо, где сообщают, что их незаконно удерживают во ВЗиСе [временные здания и сооружения] на 73 км около объекта УКПГ-3 с 15 апреля 2020 года. Они находятся в условиях, где невозможно избежание физического контакта. Результаты проведенного среди вахтовиков тестирования на коронавирус задерживают и люди не знают, находятся ли они с зараженными.

«Мы призываем к гражданской ответственности те службы и общественные учреждения, которые призваны заботиться о людях, о благосостоянии страны», — написали рабочие.

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения. По предварительным данным, зараженных много.

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