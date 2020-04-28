Набиуллина: ЦБ может продолжить снижать ключевую ставку

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России, понимая масштабы экономического шока, может продолжить в дальнейшем существенно снижать ключевую ставку, сообщает «Интерфакс».

«Для экономики важно будет получить поддержку, в том числе относительно дешевые деньги, прежде всего — после «разморозки» <...> мы говорим о том, что можем снижать ставку большими шагами, чем раньше», — сказала глава Центробанка.

По ее словам, задачей регулятора в настоящее время является обеспечение быстрого восстановления российской экономики. Для этого руководством Банка России было принято решение перейти к «стимулирующей денежно-кредитной политике».

Она добавила, что решение о дальнейшем снижении ставки может быть принято уже в ближайшее время. Ранее Набиуллина допустила возможность снижения ставки на 100 базовых пунктов до конца 2020 года. В настоящее время уровень ключевой ставки ЦБ России находится на отметке в 5,5%.

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