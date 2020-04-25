Решетников: дефицит бюджета может достичь 6% ВВП в 2020 году

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Дефицит бюджета России в 2020 году предположительно оценивается в 5-6% ВВП, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

Решетников отметил, что такой уровень достигается из-за увеличения в последние годы дефицита бюджета.

Министр добавил, что более точные оценки появятся к концу мая в уточненном трехлетнем макропрогнозе.

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