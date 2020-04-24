Списки системообразующих предприятий России расширят

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Правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики России приняла решение о расширении списков системообразующих предприятий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэкономразвития России.

Так, в списки были включены еще 662 организации.

В ведомстве уточнили, что общее число предприятий в списках составляет свыше 1,1 тысячи организаций.

Кроме того, ведомство заявляет, что списки также могут актуализироваться и быть расширены.

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