Списки системообразующих предприятий России расширят
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Правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики России приняла решение о расширении списков системообразующих предприятий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэкономразвития России.
Так, в списки были включены еще 662 организации.
В ведомстве уточнили, что общее число предприятий в списках составляет свыше 1,1 тысячи организаций.
Кроме того, ведомство заявляет, что списки также могут актуализироваться и быть расширены.
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