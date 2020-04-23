Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Льготную ипотеку можно будет оформить до 1 ноября 2020 года, а ставка 6,5% сохраниться на весь период кредитования.
Данная программа распространяется на жилье, стоимость которого не превышает 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 3 млн в регионах. Минимальный первичный взнос для льготной ипотеки составит 20%.
Как отмечается, программа позволит привлечь в отрасль около 900 млрд рублей и обеспечить выдачу порядка 250 тыс. займов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить ипотеку под 6,5% годовых на весь срок кредита.