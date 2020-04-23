<img src="//img.gazeta.ru/files3/581/13058581/RIAN_6226797.HR-pic905-895x505-93541.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Льготную ипотеку можно будет оформить до 1 ноября 2020 года, а ставка 6,5% сохраниться на весь период кредитования.

Данная программа распространяется на жилье, стоимость которого не превышает 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 3 млн в регионах. Минимальный первичный взнос для льготной ипотеки составит 20%.

Как отмечается, программа позволит привлечь в отрасль около 900 млрд рублей и обеспечить выдачу порядка 250 тыс. займов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить ипотеку под 6,5% годовых на весь срок кредита.