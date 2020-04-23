Путин призвал банкиров реализовать обещанные меры поддержки

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Президент России Владимир Путин призвал банкиров реально помогать бизнесу и гражданам, а не давать абстрактные обещания. Об этом он заявил в ходе совещания о мерах поддержки экономики со стороны банков в условиях пандемии коронавируса, которое транслировал телеканал «Россия-24».

Глава государства подчеркнул, что необходимо реализовать все обещанные меры поддержки. Организовать систему таким образом, чтобы кредитную помощь получили бизнес и граждане, которые в ней нуждаются.

По словам Путина, важно обеспечить устойчивость банковской системы и полноценную работу кредитных организаций. А важнейшей задачей правительства и банков президент назвал сглаживание экономических последствий пандемии.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников лично убедился в сложности получения кредита под 0%.