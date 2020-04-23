Даниил Егоров представил сервис для быстрого подтверждения льготных кредитов бизнесу на видеосовещании с президентом РФ

На видеосовещании Президента России Владимира Путина по вопросам банковского кредитования экономики руководитель ФНС России Даниил Егоров представил специальный сервис для системы беспроцентного кредитования малого и среднего бизнеса, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях.

Глава Налоговой службы подчеркнул, что при разработке этого решения важно было создать «удобный и прозрачный для бизнеса, банков и государства» механизм: «Это блокчейн-платформа ФНС. У каждого участника формируется свой узел в рамках распределенных реестров, который генерирует последовательные записи. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность данных, с другой стороны, доступ к данным всем участникам проекта. ФНС автоматически обрабатывает данные, к какой отрасли относится компания, численность компании и то, что она относится к МСП. Заявки обрабатываются практически мгновенно».

Благодаря этому ИТ-решению банки смогут одобрять заявки на выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты заработной платы в течение дня. Принцип распределенного реестра (блокчейн) и доступ всех участников проекта к информации о выданных кредитах исключит повторные заявки от бизнеса.

Система протестирована совместно с ВТБ и Сбербанком и уже введена в промышленную эксплуатацию. Ожидается, что до конца месяца к проекту присоединятся другие банки.

Для оформления заявки на сайте кредитной организации требуется ИНН и численность сотрудников. На льготный (беспроцентный) кредит смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые включены в Реестр МСП на 1 марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. Также учитывается количество работников: их должно быть не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.