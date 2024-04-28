Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутата парламента Гагаузии удерживали в аэропорту Кишинева по прибытии из Турции

Депутата Дюльгера почти час удерживали в аэропорту после прилета из Турции

close
100%
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера около часа удерживали в аэропорту Кишинева после прилета из Турции в Молдавию. Об этом сообщает гагаузский портал Gagauz News.

«Спустя час после начала непредвиденного и весьма затянувшегося досмотра депутату НСГ [Народного собрания Гагаузии] Григорию Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Республики Молдова и отпустили из зоны досмотра Кишиневского аэропорта», – говорится в сообщении.

По словам самого депутата, пограничники интересовались у него целями и причинами визита в Турцию. Как отмечается, поездка Дюльгера носила частный характер.

Накануне председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что на следующей неделе состоится первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которую обвиняют в незаконном финансировании партии «Шор», запрещенной в стране.

Ранее глава Гагаузии рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами