Депутата парламента Гагаузии удерживали в аэропорту Кишинева по прибытии из Турции

Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера около часа удерживали в аэропорту Кишинева после прилета из Турции в Молдавию. Об этом сообщает гагаузский портал Gagauz News.

«Спустя час после начала непредвиденного и весьма затянувшегося досмотра депутату НСГ [Народного собрания Гагаузии] Григорию Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Республики Молдова и отпустили из зоны досмотра Кишиневского аэропорта», – говорится в сообщении.

По словам самого депутата, пограничники интересовались у него целями и причинами визита в Турцию. Как отмечается, поездка Дюльгера носила частный характер.

Накануне председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что на следующей неделе состоится первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которую обвиняют в незаконном финансировании партии «Шор», запрещенной в стране.

Ранее глава Гагаузии рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии.