Врач рассказал, как сохранить здоровье сердца в майские праздники

Алкоголь, особенно в жаркую погоду, может привести к падению давления и головокружению. Об этом aif.ru рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Употребление алкоголя в жару может привести к расширению сосудов и значительному снижению давления. В жаркую погоду это опасно сильным головокружением и предобморочным состоянием.

Кроме того, из-за электролитных нарушений и расстройства теплообмена после употребления алкоголя возможны тепловой удар и аритмия.

Также для здоровья сердца и сосудов на майских выходных врач рекомендовал включить в рацион фрукты, овощи и ягоды, вместо майонеза использовать йогурты, вместо соли — соевый соус, а вместо жирного мяса — постное мясо и рыбу. Готовить лучше на гриле, в духовке или пароварке.

До этого врач рассказала, что пожилым людям нужно потреблять мясо, чтобы замедлить потерю мышечной массы. Лучше всего выбрать нежирные виды: крольчатину, индюшатину, курятину и телятину. В день достаточно съедать около 100 граммов мяса.

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