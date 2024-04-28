В Белоруссии задержали завербованных Киевом студентов

В Белоруссии установили факт вербовки украинскими спецслужбами группы белорусских студентов, которые готовились «взорвать» страну. Об этом сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ.

Отмечается, что речь идет о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета.

Из анонса фильма-расследования следует, что спецслужбы Украины вербуют белорусских подростков, не гнушаясь использовать «низкие и подлые методы для грязной работы». ОНТ отмечает, что студентов убеждают стать на путь предательства, чем калечат молодые жизни.

В фильме пообещали рассказать, как ячейка «Черные соловьи», состоящая из завербованных подростков, во главе с гражданкой Украины Марией Мисюк собиралась «взорвать Беларусь».

Накануне председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы в пограничных пунктах пропуска пытаются вербовать россиян и белорусов.

Ранее пророссийские чиновники Купянска заявили о попытках вербовки со стороны СБУ.