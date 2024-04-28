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Стал известен чемпион Франции по футболу

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции сезона-2023/24

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Reuters

Футболисты «ПСЖ» досрочно завоевали золотые медали чемпионата Франции сезона-2023/24.

Это стало возможным после того, как «Монако», который идет на втором месте в турнирной таблице французского первенства, потерпел поражение в матче 31-го тура. Команда уступила «Лиону» со счетом 2:3, а российский полузащитник Александр Головин участия в матче не принял из-за того, что продолжает восстановление после травмы лодыжки.

Таким образом, все клубы потеряли математическую возможность догнать «ПСЖ», в активе которого 70 очков. «Монако» имеет 58 баллов и пока идет на втором месте. За серебряные медали национального французского первенства также борются «Брест» (56), «Лилль» (55) и «Ницца» (51).

Парижский клуб, который возглавляет Луис Энрике, третий раз подряд выиграл чемпионат страны. Всего в активе «ПСЖ» 12 побед в национальном первенстве.

«ПСЖ» также продолжает борьбу в Лиге чемпионов текущего сезона. В четвертьфинале парижская команда выбила по сумме двух матчей «Барселону» — 6:4, а в полуфинале сразится с дортмундской «Боруссией». Первая игра состоится 1 мая, ответный матч — 7 числа.

Ранее сообщалось, что в «Зените» намерены побеседовать с игроками после второго поражения подряд.

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Футбол. Чемпионат Франции
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