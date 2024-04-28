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У женщины без жалоб нашли редкую болезнь поджелудочной во время диспансеризации

Минздрав МО: диспансеризация помогла выявить редкий синдром Гулло у женщины

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Пушкинские врачи выявили у пациентки редкий синдром Гулло во время диспансеризации. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В Пушкинскую больницу имени проф. Розанова В.Н. для диспансеризации обратилась 50-летняя женщина без жалоб. Врачи выяснили, что у нее в десять раз выше нормы концентрация амилазы в крови.

«Это фермент, который вырабатывается поджелудочной и слюнной железами. При таком анализе как минимум уже должен быть деструктивный панкреатит, то есть поджелудочная железа должна практически распадаться, но женщина в порядке. Мы проверили все возможные причины повышения фермента и на какое-то время зашли в тупик», — рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Пушкинской больницы Мария Колесникова

Позднее гастроэнтеролог выяснила, что у женщины доброкачественная гиперамилаземия — синдром Гулло. Это заболевание открыли только в 1996 году, и на сегодняшний день зафиксированы единичные случаи. Женщина не нуждается в лечении, ей потребуется лишь пристальное наблюдение врачей.

«Этот синдром совершенно не изучен, и мы можем внести свою лепту в его изучение и лечение, а это большая удача и для больницы, и для врача», — отметила Колесникова. 

Ранее были названы заболевания, с которыми можно спутать инсульт.

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