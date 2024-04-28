Названа 20-минутная процедура для избавления от опущения органов у женщин

Хирурги избавили женщину от недержания с помощью 20-минутной операции без наркоза. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Ленинградской области.

42-летняя женщина обратилась к гинекологу с жалобами на непроизвольное мочеиспускание и ощущение инородного тела во влагалище. Врачи диагностировали стрессовое недержание мочи и опущение стенок влагалища 3 стадии. В Тосненской больнице женщине по ОМС провели 20-минутную операцию с применением спинальной анестезии.

Врачи восстановили правильное анатомическое положение органов малого таза и функцию нижних мочевых путей. Они сделали разрез длиной в полтора сантиметра и ввели сетчатый эндопротез, похожий на гамак. Через четыре дня пациентку выписали домой.

На начальном этапе недержание из-за опущения органов малого таза можно побороть без операции. Оно часто развивается у женщин после родов, пациентка тосненских хирургов — мама троих детей.

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