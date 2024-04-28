Старовойт сообщил о серии обстрелов Курской области со стороны Украины

Курская область в очередной раз подверглась нескольким атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Политик отметил, что в деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после атаки частично пропало электричество, которое вскоре было восстановлено.

Прилеты, по словам Старовойта, также были зафиксированы в селах Суджанского района Горналь и Дарьино, на пункте пропуска «Суджа», а также вблизи села Искра Хомутовского района и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района. Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.

Старовойт подчеркнул, что в поселке Теткино Глушковского района после обстрела на одной из улиц возник пожар. Повреждены четыре частных участка и один гараж.

Также в течение дня осуществлялись попытки атак с помощью украинских беспилотников, сказал губернатор, добавив, что средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были обезврежены вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района.

23 апреля Старовойт рассказал, что Курская область за день подверглась нескольким обстрелам со стороны ВСУ. По словам главы области, украинская армия нанесла удары по населенному пункту Теткино.

Ранее в Курской области из-за обстрелов со стороны ВСУ правительство разрешило выпускникам школ сдавать ЕГЭ по желанию.