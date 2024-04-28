Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах

Участники митинга против закона об иноагентах начали марш в Тбилиси

close
100%
«Газета.Ru»

Участники митинга в Тбилиси начали шествие от площади Первой республики до здания парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что митингующие шли по проспекту Руставели с флагами Евросоюза и Грузии.

До этого сообщалось, что исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что не боится возможного введения против него американских санкций из-за инициированного им закона об иноагентах.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент. В сопроводительной записке говорилось, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, чьи доходы поступают из-за рубежа.

Позже стало известно, что 126 неправительственных и медиаорганизаций Грузии отказались проходить регистрацию в качестве «лиц, проводящих интересы внешней силы», как того требует закон.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах до 5 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами