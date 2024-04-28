В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах

Участники митинга в Тбилиси начали шествие от площади Первой республики до здания парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что митингующие шли по проспекту Руставели с флагами Евросоюза и Грузии.

До этого сообщалось, что исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что не боится возможного введения против него американских санкций из-за инициированного им закона об иноагентах.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент. В сопроводительной записке говорилось, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, чьи доходы поступают из-за рубежа.

Позже стало известно, что 126 неправительственных и медиаорганизаций Грузии отказались проходить регистрацию в качестве «лиц, проводящих интересы внешней силы», как того требует закон.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах до 5 мая.