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Служащий в зоне СВО Минеев победил на турнире по кикбоксингу

Россиянин Минеев победил соотечественника Глухова на турнире по кикбоксингу

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский боец Владимир Минеев одержал победу над соотечественником Константином Глуховым на турнире по кикбоксингу в Ульяновске.

Поединок продлился все пять раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

«Самым жестким получился заключительный раунд, в котором бойцы выложили все силы. Однако исход боя это изменить уже не могло», — указано в Telegram-канале Федерации кикбоксинга России.

В ноябре 2023 года Минеев победил Ивана Штыркова в кикбоксерском поединке в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». 18 ноября 2022 года в Москве он одержал победу над бразильцем Фернандо Родригесом также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он служит разведчиком спецназа в зоне специальной военной операции (СВО).

Свой последний бой в смешанных единоборствах Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

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