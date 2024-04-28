В Пермском крае мужчина стрелял в детей из страйкбольного оружия из-за шума

В Пермском крае 21-летний молодой человек стрелял из страйкбольного оружия по детям, потому что был недоволен шумом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел в городе Чайковский. Отмечается, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Молодой человек находился в одном из домов. Он был недоволен шумом, который доносился с детской площадки. Сообщается, что он произвел выстрелы пластиковыми шарами в область верхних и нижних конечностей двух девочек 9 и 10 лет. Дети сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Днем 28 апреля в Цимлянском районе Ростовской области оперативники задержали мужчину за расстрел людей в автомобиле.

В этот же день правоохранители задержали участников перестрелки в Приморье.

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