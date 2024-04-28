Почти 1000 человек были задержаны на демонстрациях в США

Около 900 человек были задержаны в Соединенных Штатах за 10 дней на демонстрациях в поддержку Палестины. Об этом сообщает The Washington Post.

Демонстрации проходили на территориях вузов. Отмечается, что это самый масштабный ответ полиции на активизм учащихся за последние годы. В материале сказано, что это ставит перед правоохранительными органами множество потенциальных проблем.

Утром 28 апреля десятки пропалестинских активистов пришли на митинг возле отеля «Хилтон» в Вашингтоне, где прошло мероприятие с участием американского президента Джо Байдена.

До этого сообщалось, что Белый дом хочет ограничить выступления Байдена и вице-президента Камалы Харрис на выпускных мероприятиях в американских вузах из-за волны студенческих протестов.

До этого ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что демонстрации в учебных учреждениях в поддержку Палестины якобы свидетельствуют об антисемитизме. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин раскритиковал антиизраильские протесты в студенческих кампусах в США.

Ранее в Нью-Йорке были задержаны 133 участника акции солидарности с Палестиной.