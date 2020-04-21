Медведев сынициировал продажу нефти по принципу «take or pay»

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Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что в дальнейшем принципы торговли нефтью изменятся. Об этом пишет «Интерфакс».

По его мнению, большое влияние может оказать опыт заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати», так называемый «take or pay».

Он отметил, что ситуация со снижением цен на нефть подрывает восстановление мировой экономики, поэтому ей стоит уделить особое внимание.

Медведев также назвал итоги торгов, на которых майские фьючерсы на нефть марки WTI опустились на уровень -$37,63 за баррель, «картельным сговором».

В понедельник, 21 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории обрушились до отрицательных значений. Так, падение котировок этой марки достигало -$40,32 за баррель. При этом стоимость нефти российской марки Urals также продемонстрировала отрицательные значения, опустившись до -$2 за баррель.