СМИ: в России резко упали продажи водки
Продажи водки в России с 30 марта по 5 апреля упали на 41% по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».
Снижение продаж по другим алкогольным напиткам упало в среднем на 24–58%. В частности, реализация пива сократилась на 26% по отношению к началу марта.
По мнению аналитиков, низкий спрос связан с тем, что россияне уже сделали запасы и в настоящее время переходят в «режим жесткой экономии».
Директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев рассказал, что с начала марта продажи алкоголя в крупнейших розничных сетях еженедельно увеличивались (по сравнению с аналогичными периодами 2019 года).
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