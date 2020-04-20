СМИ: в России резко упали продажи водки

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Продажи водки в России с 30 марта по 5 апреля упали на 41% по сравнению с первой неделей марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».

Снижение продаж по другим алкогольным напиткам упало в среднем на 24–58%. В частности, реализация пива сократилась на 26% по отношению к началу марта.

По мнению аналитиков, низкий спрос связан с тем, что россияне уже сделали запасы и в настоящее время переходят в «режим жесткой экономии».

Директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев рассказал, что с начала марта продажи алкоголя в крупнейших розничных сетях еженедельно увеличивались (по сравнению с аналогичными периодами 2019 года).

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