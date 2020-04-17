Около тысячи компаний могут быть внесены в списки системообразующих

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Общее число компаний, внесенных в списки системообразующих, может составить около тысячи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Решетникова, во всех отраслевых перечнях может оказаться 1-1,1 тысячи предприятий.

Ранее правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.

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