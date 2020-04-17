Глава Центробанка назвала 2020 год тяжелым для мировой экономики

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущий год для мировой экономики будет достаточно тяжелым, передает РИА «Новости».

По ее словам, прогноз МВФ предполагает более значительный спад, чем при глобальном кризисе 2008-2009 годов — на 3%.

В числе положительных сигналов глобальной экономики Набиуллина выделила появившиеся сообщения о том, что часть стран в Европе, а также Соединенные Штаты приступают к частичному смягчению ограничительных мер или хотя бы задумываются об этом. По ее мнению, когда это станет тенденцией, мировая экономика перейдет к восстановлению.

Глава ЦБ добавила, что цены на нефть пока не стабилизировались.

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