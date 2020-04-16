Forbes назвал 200 богатейших россиян

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Forbes представил рейтинг 200 богатейших россиян.

В список 2020 года вошли 102 миллиардера, что на два больше, чем в прошлом году. 12 человек в этом году попали в рейтинг впервые.

Первую строчку занял основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается Forbes в $19,7 млрд.

На втором месте — основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд). На третьем — основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд).

В совокупности состояние 200 богатейших людей России сократилось на $40 млрд, до $456 млрд.

Ранее: в 34-й рейтинг богатейших людей мира попали 102 участника из России.

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