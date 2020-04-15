Ростуризм предлагает на год освободить турсектор от аренды
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Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова предложила ввести годовую «арендную амнистию» для туристических и гостиничных компаний, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что послабление распространяется на предприятия, арендующие имущество у государства.
Также предлагается запретить проверки и принудительные банкротства туристического бизнеса.
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