Ростуризм предлагает на год освободить турсектор от аренды

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Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова предложила ввести годовую «арендную амнистию» для туристических и гостиничных компаний, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что послабление распространяется на предприятия, арендующие имущество у государства.

Также предлагается запретить проверки и принудительные банкротства туристического бизнеса.

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