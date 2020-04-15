В России удаленно работают 7,5% сотрудников
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Примерно 7,5% работающих россиян трудятся из дома, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
«Сейчас порядка 7,5% занятых граждан работают именно в таком режиме (удаленно)», — сказал Котяков.
Он добавил, что эта доля увеличивается.
Из-за коронавируса многие российские компании перевили сотрудников в дистанционный режим работы.
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