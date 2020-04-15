Путин предложил освободить от НДФЛ врачей, борющихся с COVID-19

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Президент России Владимир Путин предложил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в лечении пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.

«Мною были названы соответствующие цифры на дополнительные выплаты за работу с коронавирусом для врачей и медицинского персонала. <...> Нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми», — сказал Путин.

Он отметил, что для реализации данного предложения необходимо внести изменения в существующее законодательство.

Ранее Владимир Путин поручил с апреля установить федеральную выплату специалистам, работающим с больными коронавирусом в размере 80 тысяч для врачей, 50 тысяч для медсестер, 25 тысяч для младшего медперсонала. Кроме того, он распорядился установить для них страховые гарантии по аналогии с военнослужащими ВС РФ.

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