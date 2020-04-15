Дюков рассказал о присоединении «Газпром нефти» к акции «Мы вместе»

В условиях нарастания пандемии коронавируса, главными приоритетами «Газпром нефти» остаются защита сотрудников, партнеров и клиентов от распространения вируса, обеспечение непрерывности всех производственных процессов, сохранение финансовой устойчивости и продолжение развития компании, заявил ее председатель правления Александр Дюков в специальном заявлении на сайте компании.

По его словам, «Газпром нефть» присоединилась ко всероссийской акции #мывместе и предоставила уже больше 1000 карт для бесплатной заправки на своих АЗС волонтерам, которые помогают пожилым.

«Сотрудники же МЧС и врачи, которым мы все сегодня благодарны за поистине героическую работу, могут захватить с собой бесплатный кофе на любой АЗС сети «Газпромнефть», — отметил он.

В эти дни «Газпром нефть» оперативно развернула производство дезинфицирующих растворов — по технологиям, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения.

«Мы будем использовать эти растворы на предприятиях группы и поставлять их на социально-значимые объекты в регионах деятельности», — подчеркнул Дюков.

Сегодня на сайте «Газпром нефти» также заработал специальный раздел корпоративной программы «Антивирус» по борьбе с COVID-19, где публикуются сообщения о мерах, принимаемых компанией для сохранения здоровья сотрудников и подрядчиков, а также обеспечения стабильной работы непрерывных производств и поддержки регионов.