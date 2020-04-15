Путин предложил выделить 23 миллиарда рублей на поддержку авиаотрасли

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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил направить более 23 млрд рублей авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса, пишет РИА «Новости».

Перед совещанием с правительством Путин озвучил меры, направленные на поддержку экономики в условиях коронавируса.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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