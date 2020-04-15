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В Росстате рассказали о росте цен на гречку и сахар. Об этом сообщает ТАСС.

За основу исследования были взяты цены в период с 7 по 13 апреля 2020 года.

В 80 российских регионах был отмечен рост цен на гречку в среднем на 2,8%, а в 15 из них — на 5% и более.

Также говорится об увеличении цены на сахар на 2,1%, в 15 регионах этот показатель возрос на 3,5% и более.

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