В Росстате рассказали о росте цен на гречку и сахар
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Росстате рассказали о росте цен на гречку и сахар. Об этом сообщает ТАСС.
За основу исследования были взяты цены в период с 7 по 13 апреля 2020 года.
В 80 российских регионах был отмечен рост цен на гречку в среднем на 2,8%, а в 15 из них — на 5% и более.
Также говорится об увеличении цены на сахар на 2,1%, в 15 регионах этот показатель возрос на 3,5% и более.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эксперты фиксируют резкий рост оптовых цен на гречку
— ФАС одобрила: какие продукты вырастут в цене
— Второй пакет мер: депутаты просят заморозить цены на продукты