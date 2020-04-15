В России зафиксировали снижение цен на бензин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/643/13011643/RIAN_6195629.HR-pic905-895x505-85628.jpg">

По итогам недели с 5 по 12 апреля в России зафиксировано снижение цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Наибольшее снижение тарифов отмечается в Сибири: марка АИ-92 подешевела на 23 копейки, а АИ-95 — на 13 копеек. На Урале и Дальнем Востоке цена АИ-92 снизилась на 5 копеек, АИ-95 — на 7 и 4 копейки соответственно.

Снижение цен на бензин наблюдается также на Северном Кавказе, в Приволжском федеральном округе, в Центральном, Южном и Северо-Западном округах.

В среднем по стране цена обеих марок снизилась на 3-4 копейки. Однако дизельное топливо подорожало. Летнее — на 59 копеек, а зимнее — на 13 копеек.

Несмотря на падение мировых цен на нефть, бензин в стране остался в том же ценовом диапазоне, поскольку в России действует демпфер — механизм сглаживания цен.

Если рынок топлива становится премиальным, то производители доплачивают государству. Если же наоборот — дисконтным, то власти выделяют средства компаниям, чтобы сохранить цены.

Ранее стало известно, что производство бензина в России за первую неделю апреля сократилось на 18,9% из-за пандемии. Объемы производимого топлива упали с 799,3 тыс. т до 648 тыс. т.