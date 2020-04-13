Кудрин спрогнозировал рост числа безработных до 8 млн

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что число безработных в России может вырасти с 2,5 млн до 8 млн. Таким мнением он поделился в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Данная тенденция связана с кризисом из-за пандемии коронавируса. В данный момент значительно снизился спрос на ряд товаров и услуг, в частности в спортивном и развлекательном сегменте. По словам Кудрина, 30% работников отправлены в неоплачиваемый отпуск, но могут быть уволены, если ситуация с заболеванием затянется.

Во время кризиса 2008 года правительство, как отметил Кудрин, поддержало бизнес, не дало погибнуть многим отраслям. Подобные действия власти принимают и сегодня.

Кудрин предположил, что отрицательная динамика на рынке труда может продержаться до конца года. Затем экономика начнет восстанавливаться, повысится спрос и появятся рабочие места.

Ранее стало известно, что российский парламент рассмотрит пакет законов для поддержки экономики страны в условиях пандемии. В него войдут меры по выплате пособий по безработице, которые увеличат до МРОТ (12,3 тыс. руб.), согласно поручению российского президента Владимира Путина.